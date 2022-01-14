В Томске полиция разыскивает пропавшего 11 января 34-летнего мужчину

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В полицию Томска поступило сообщение о пропаже 34-летнего Бубелева Евгения Викторовича, который днем 10 января ушел из дома и не вернулся. Последний раз мужчину видели 11 января в поселке Рассвет, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

Уточняется, что мужчина ушел из дома № 38/2 по улице Смирнова 10 января в 13:00. После этого мужчина был замечен в поселке Рассвет Томского района.

Мужчине на вид 35 лет, ростом 180 см., спортивного телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза карие.

Был одет в черную шапку ушанку, темно-синюю куртку, синие брюки, спортивные зимние ботинки.

При себе у пропавшего были паспорт и сотовый телефон в синем чехле.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам: 8(3822)795-899, 89521812501 ГРР ОУР ОМВД России по Ленинскому району г. Томска.