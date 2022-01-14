Губернатор Томской области вновь избран в Совет АИРР

Фото: пресс-служба администрации Томской области

В четверг, 13 января, губернатор Томской области, член Совета Ассоциации инновационных регионов России Сергей Жвачкин принял участие в ежегодном общем собрании членов АИРР, которое состоялось в Москве в рамках Гайдаровского форума.

Главы российских регионов – члены ассоциации подвели итоги работы АИРР в 2021 году, результаты которой озвучил ее директор, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Иван Федотов. Также в собрании участвовал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

АИРР вместе с агентством «Интегрум» запустила ежемесячный рейтинг регионов России по оценке доступности кадров для инновационной экономики. В рейтинге исследуется доступность около 20 укрупненных категорий профессий в области науки, технологий, инженерии и математики. В декабре в рейтинге Томская область стала лидером группы регионов с экономически активным населением 0,5-1 миллион человек.

В ходе собрания губернатор Томской области Сергей Жвачкин переизбран в состав Совета АИРР. Председателем Совета члены ассоциации вновь избрали главу Татарстана Рустама Минниханова. Председателем Набсовета АИРР является вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

«Горизонты Ассоциации инновационных регионов, рожденной в Томске, все более расширяются, – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – В ассоциации сегодня мы обсуждаем вопросы развития инфраструктуры, агломераций, совершенствование механизмов ГЧП и многие другие. АИРР стала одной из самых влиятельных площадок взаимодействия регионов с федеральным центром и институтами развития».

Ассоциация инновационных регионов России создана в 2010 году в Томске. Сегодня в ее составе 17 субъектов Федерации: республики Башкирия, Мордовия, Якутия и Татарстан, Алтайский, Красноярский и Пермский края, Иркутская, Калужская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Самарская, Томская, Тюменская и Ульяновская области.