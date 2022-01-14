Томич сядет в тюрьму за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде

Когда сотрудники ГИБДД остановили мужчину, тот отказался от медицинского освидетельствования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местный 48-летний житель сядет в тюрьму за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде. Мужчину также лишили водительского удостоверения на 2 года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Советский районный суд г. Томска признал ранее неоднократно судимого 48-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 2641 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что обвиняемый, который уже имел административное наказание за аналогичный проступок, в нетрезвом виде сел за руль. Когда сотрудники ГИБДД остановили мужчину, тот отказался от медицинского освидетельствования.

В связи с тем, что мужчина уже ни раз совершает подобное деяние, государственный обвинитель настаивал на назначении подсудимому наказания в виде лишения свободы. Поэтому мужчину приговорили к 1 году лишения свободы, а также лишения водительских прав скором на 2 года.