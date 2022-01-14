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Общество14 января 2022 9:31

Бывший сенатор от Томской области скончался на 79-м году жизни

Александр Адамович представлял исполнительный орган государственной власти Томской области с 2004 по 2012 годы
Ксения Высотина
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Александр Адамович был федеральным инспектором в Томской области, затем восемь лет представлял Томскую область в Совете Федерации.

Александр Адамович был федеральным инспектором в Томской области, затем восемь лет представлял Томскую область в Совете Федерации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Экс-сенатор от Томской области скончался на 79-м году жизни. Александр Адамович представлял исполнительный орган государственной власти Томской области с 2004 по 2012 годы. Такая информация появилась в группе «Всемирный союз томичей» в Facebook.

«Сообщили о кончине в Москве Александра Адамовича Суворова, на 79-м году жизни, от последствий коронавируса. Спокойный, неброский человек», - говорится в сообщении.

Добавим, что Александр Адамович был федеральным инспектором в Томской области, затем восемь лет представлял Томскую область в Совете Федерации.