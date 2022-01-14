Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 9:11

Коля Томский вновь взят под стражу по делу о воре в законе

Заседание суда запланировано на 18 февраля 2022 года.
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дело рассмотрит коллегия присяжных в новом составе.

Дело рассмотрит коллегия присяжных в новом составе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По решению Томского областного суда Николай Кузьмичев после отмены приговора апелляционным судом снова заключен под стражу по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Дело рассмотрит коллегия присяжных в новом составе.

Напомним, авторитет в преступной среде Томской области Коля Томский был задержан в мае 2019 года. Его обвиняли в занятии высшего положения преступной иерархии, что предусматривает до 15 лет лишения свободы по статье 210.1 УК РФ.

В августе 2021 мужчину оправдала коллегия присяжных, затем оправдательное решение вынес томский областной суд. Из-за нарушений в судебном процессе решение обжаловали.

В декабре 2021 года оправдательный приговор Томского областного суда в отношении вора в законе Николая Кузмичева был отменен апелляционным судом.

По ходатайству прокуратуры Томской областной суд вновь поместил под стражу Николая Кузьмичева, сообщает "Ъ-Сибирь".

Заседание суда запланировано на 18 февраля 2022 года.