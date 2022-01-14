Коронавирус унес жизни еще у двух жителей Томской области

456 житель Томской области выздоровел за минувшие сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ

14 января 2022 года стало известно о смерти еще двух жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 687 человек.

Также в Томской области выявлено 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 63 542подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 456 житель Томской области выздоровел за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 55 152 человека.

За последние сутки в стране выявлено 23 820 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 739 пациента скончались, 24 952 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 10 747 125 человек, 319 911 скончались, 9 809 300 выздоровели.