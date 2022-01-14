В Томске на 97-ом году жизни скончалась бывший главврач детской больницы №1 Зоя Лебедева

На 97-ом году жизни скончалась бывший главный врач томской детской больницы №1 Зоя Васильевна Лебедева

На 97-ом году жизни скончалась бывший главный врач томской детской больницы №1 Зоя Васильевна Лебедева.

Зоя Васильевна Лебедева уроженка Вологодской области. Во время Великой Отечественной войны она трудилась при фронтовом госпитале. В 1944 году стала студенткой Ленинградского педиатрического института. После окончания учебы Зоя Васильевна по распределению уехала в Казахстан, где встретила своего будущего мужа.

Спустя время Зоя Васильевна переехала в Томск, где была назначена главным городским педиатром.