Жителю Томской области грозит 4,5 года тюрьмы за хранение марихуаны

Обвиняемый собрал около 1 кг дикорастущей конопли и хранил у себя в надворной постройке, пока сотрудники полиции не изъяли. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Томской области в Парабельском районе местному 45-летнему жителю грозит 4 с половиной года тюрьмы за хранение марихуаны в крупном размере. У мужчины нашли 1 кг наркотиков, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Парабельский районный суд признал 45-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере)», - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что обвиняемый собрал около 1 кг дикорастущей конопли и хранил у себя в надворной постройке, пока сотрудники полиции не изъяли. Отмечается, что мужчина уже был ранее судим.

В связи с тем, что обвиняемый находился на испытательном сроке по приговору суда за аналогичное преступление, государственный обвинитель настоял на тюремном сроке. Суд приговорил томича к 4 годам и 6 месяцам колонии.