В мэрии Томска 14 января прошли обыски

На данный момент все сотрудники департамента работают в штатном режиме. Фото: Иван МАКЕЕВ

В мэрии Томска работают правоохранительные органы, такая информация появилась в социальных сетях. Сегодня, 14 января, в пресс-службе городской администрации этот факт подтвердили.

-Действительно, компетентные органы затребовали в городском департаменте архитектуры и градостроительства документы, связанные с деятельностью одной из коммерческих компаний Томска, - рассказал начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков.

Он также добавил, что более подробную информацию сообщить не могут, так как это является компетенцией других структур. На данный момент все сотрудники департамента работают в штатном режиме.

Уточним, что речь идет не об арестах.