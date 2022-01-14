В 2021 году в ДТП в Томской области погибли 70 жителей

Фото: Густаво Зырянов

В течение 2021 года в ДТП на территории Томской области погибли 70 человек, что на 19 человек меньше в сравнении с 2020 годом. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Томской области Александр Золотарев.

По его словам, в прошлом году в регионе произошло 473 ДТП, в которых пострадали 526 человек. Больше всего аварий произошло из-за несоблюдения скоростного режима.

Золотарев добавил, что превышение скорости сопутствует практически всем видам ДТП. Основные виды ДТП, которые были зафиксированы на территории Томской области - это столкновение автомобилей (37%) и наезды на пешеходов (34%).

В 2021 году в регионе по факту нарушения ПДД было возбуждено более 613 тысяч административных дел. Всего томичи заплатили около 580 млн рублей штрафов.