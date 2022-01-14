В Томской области снизился уровень заболеваемости ОРВИ на 40%

По результатам лабораторного мониторинга был выявлен 21 случай гриппа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области на 40% снизился уровень заболеваемости ОРВИ. За прошлую неделю было зафиксировано более 4 тысяч заболевших, сообщает пресс-служба регионального пресс-служба Роспотребнадзора.

«Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области ниже уровня эпидемического порога на 30%, заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах», - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре рассказали, что больше половины случаев заболевания ОРВИ были зарегистрированы в Томске, а именно 65%.

Уточняется, что по результатам лабораторного мониторинга был выявлен 21 случай гриппа. В структуре положительных находок регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19.

Врачи утверждают, что в случае заболевания гриппом, ОРВИ и другими сопутствующими болезнями нужно сразу обращаться к врачу и соблюдать защиту дыхательных путей.