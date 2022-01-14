В Томске полиция ищет мужчину, который разобрал электросамокат

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

В Томске полиция разыскивает неизвестного мужчину, которого подозревают в совершении умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества. Мужчина разобрал на части электросамокат, сообщили в УМВД по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, днем 15 июня 2021 года неизвестный мужчина около дома №199 на улице Красноармейской в Томске разобрал электросамокат.

Подозреваемый выглядит на 45 – 55 лет, ростом примерно 165 – 175 см., телосложение среднее, среднего телосложения, славянской внешности, лысый, лицо овальное.

Был одет в синий свитер и светлые джинсы.

Тех, кто узнал мужчину, просят сообщить по телефону 8-923-423-47-64, а также по телефону 02 (с сотового 102).