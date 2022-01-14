В поселке Геологический местная жительница пожаловалась на трещины в аварийном доме

"Жизнь Томска"

В поселке Геологический Каргасокского района местная жительница возмутилась условиями жизни в аварийном доме, где она вынуждена проживать. Женщина пожаловалась на трещины на полу и стенах, а также протекающую крышу.

На условия жизни женщина пожаловалась в томских соцсетях. Она уже третий год снимает квартиру в доме, где нет даже канализации.

Женщина рассказала, что в прошлом году она была две недели обездвижена после того, как поскользнулась на нечистотах и сильно ударилась спиной.

При этом за коммунальные услуги каждый месяц приходится платить порядка 5000 рублей.

Она уточнила, что дом признан аварийным, однако расселять жильцов никто не торопится.

Как уточнил и.о. главы Каргасокского района Юрий Микитич, этот дом признан аварийным в июле 2021 года, но расселять жителей будут только после 2025 года в порядке очереди.

Он добавил, что для ускорения процесса расселения необходимо дополнительное финансирование.