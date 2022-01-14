В Томске матери вернули трехлетнюю дочь, которую отец хотел увезти в Крым

Мужчина не сразу соглашался на передачу ребенка матери, но после того, как пристав показали ему судебное решение, девочка направилась домой в Томск. Фото: Алексей ФОКИН

Трехлетнюю томичку Лизу Заболотникову вернули родной матери после того, как отец девочки хотел увезти ее в Крым. Мужчину с дочкой нашли в новосибирском аэропорту, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

«13 января, в отделение судебных приставов по Ленинскому району г. Томска поступил исполнительный лист об определении места жительства девочки с матерью, а также отобрании ее у отца и передаче матери в качестве предварительной обеспечительной меры», - говорится в сообщении.

Приставы рассказали, что после обращения женщины ребенок сразу был объявлен в розыск, поэтому местонахождение должника установили оперативно.

Отмечается, что так как мужчина покинул Томск и вместе с дочерью направился в аэропорт Толмачево, приставы направили поручение новосибирским коллегам, чтобы те забрали у него ребенка. Им удалось задержать мужчину и забрать девочку в стерильной зоне после прохождения паспортного контроля.

Мужчина не сразу соглашался на передачу ребенка матери, но после того, как пристав показали ему судебное решение, девочка направилась домой в Томск.

Напомним, как ранее «КП-Томск» сообщала о том, что отец пропавшей в Томске трехлетней девочки вышел на связь со следователями.