В томском аэропорту в 2021 году пассажиропоток достиг почти 500 тысяч человек

Полное количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 483 349 человек, а на международном направлении пассажиропоток составил 10 997. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропорту Томска за 2021 год пассажиропоток достиг почти 500 тысяч человек. Одна из причин - начало активного этапа работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Стоит отметить, что из-за мер, связанных с пандемией, международное направление тоже не было восстановлено в полном объеме», - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта имени Н.И. Камова рассказали, что несмотря на ситуацию с пандемией, велась активная работа по привлечению авиакомпаний на рейсы, которые действуют на постоянной основе. Например, весь прошлый год выполнялись рейсы Томск – Санкт-Петербург, помимо этого впервые за долгое время были открыты рейсы в Египет.

Уточняется, что полное количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 483 349 человек, а на международном направлении пассажиропоток составил 10 997.

Также добавим, что в 2021 году было совершено более 3 тысяч взлетов и посадок в томском аэропорте.