Мэра Томска Ивана Кляйна отправят в досрочную отставку после вступления приговора в силу

Мэра Томска Ивана Кляйна отправят в досрочную отставку после того, как обвинительный приговор вступит в законную силу. Выборы нового градоначальника должны быть назначены в течение шести месяцев с даты отставки, сообщает АиФ-Томск.

Напомним, судья Николай Хабаров 30 декабря 2021 года приговорил мэра Томска Ивана Кляйна к двум годам лишения свободы и к штрафу в 200 тысяч рублей. Он также лишен права занимать должности в органах местного самоуправления и состоять на госслужбе в течение трёх лет.

Позже защита обжаловала приговор мэру Томска Ивану Кляйну. Также приговор обжаловала и прокуратура. Как сообщили в ведомстве, обвинение считает приговор Кляйну чрезмерно мягким. Кроме этого, в прокуратуре не согласны с отдельными выводами суда.

Согласно Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-Ф3 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в случае если приговор, вынесенный Ивану Кляйну, вступит в силу, мэр будет отправлен в досрочную отставку. При этом городская дума будет обязана назначить дату досрочных выборов.