В Томской области 17 января отключат телерадиовещание

В период с 8.00 до 11.00 томского времени может отсутствовать эфирное телерадиовещание. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Томской области в следующий понедельник, 17 января, будет отсутствовать телерадиовещание. Пройдут плановые квартальные профилактические работы, сообщает филиал РТРС «Томский областной радиотелевизионный передающий центр» (Томский ОРТПЦ).

«Оператор эфирных аналоговых телерадиоканалов и цифровых мультиплексов в Томской области, информирует о проведении плановых квартальных профилактических работ в городах Томск, Стрежевой, Колпашево, Асино, с. Павлово Каргасокского р-на и р.п. Белый Яр Верхнекетского р-на», - говорится в сообщении.

В филиале рассказали, что в период с 8.00 до 11.00 томского времени может отсутствовать эфирное телерадиовещание. А вот работы на цифровых телевизионных передатчиках более длительная, она пройдет с 2.00 до 11.00.

Помимо этого, добавляется, что 17 января запланированы работы по технической проверке системы оповещения населения.

График всех плановых перерывов трансляции можно узнать на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в личном Кабинете телезрителя.