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Общество14 января 2022 3:37

Жители Каштака и глава района оценили ценили благоустройство кварталов ул. Мира и 79 Гвардейской Дивизии

Они провели пеший обход внутриквартальных территорий
Ксения Высотина
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После проверки городским службам поручено закрасить надписи на фасаде дома по ул. Интернационалистов, 22, демонтировать незаконную рекламу на некоторых домах проспекта Мира.

После проверки городским службам поручено закрасить надписи на фасаде дома по ул. Интернационалистов, 22, демонтировать незаконную рекламу на некоторых домах проспекта Мира.

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске жители мкр. Каштак и глава района оценили ценили благоустройство кварталов ул. Мира, 79 Гвардейской Дивизии и Интернационалистов. Они провели пеший обход внутриквартальных территорий, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Глава администрации Ленинского района Томска Светлана Садковская совместно с активными томичами и организациями, обслуживающими жилой фонд города, провела пеший обход внутриквартальных территорий участков пр. Мира, улиц 79 Гвардейской Дивизии и Интернационалистов», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что томичи и глава района проверили качество зимнего содержания дворовых территорий, внутриквартальных проездов и состояние фасадов объектов потребительского рынка. После проверки городским службам поручено закрасить надписи на фасаде дома по ул. Интернационалистов, 22, демонтировать незаконную рекламу на некоторых домах проспекта Мира.