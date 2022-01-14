Жители Каштака и глава района оценили ценили благоустройство кварталов ул. Мира и 79 Гвардейской Дивизии

После проверки городским службам поручено закрасить надписи на фасаде дома по ул. Интернационалистов, 22, демонтировать незаконную рекламу на некоторых домах проспекта Мира. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске жители мкр. Каштак и глава района оценили ценили благоустройство кварталов ул. Мира, 79 Гвардейской Дивизии и Интернационалистов. Они провели пеший обход внутриквартальных территорий, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Глава администрации Ленинского района Томска Светлана Садковская совместно с активными томичами и организациями, обслуживающими жилой фонд города, провела пеший обход внутриквартальных территорий участков пр. Мира, улиц 79 Гвардейской Дивизии и Интернационалистов», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что томичи и глава района проверили качество зимнего содержания дворовых территорий, внутриквартальных проездов и состояние фасадов объектов потребительского рынка. После проверки городским службам поручено закрасить надписи на фасаде дома по ул. Интернационалистов, 22, демонтировать незаконную рекламу на некоторых домах проспекта Мира.