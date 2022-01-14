Жителя Томского района оштрафовали на 5 тысяч рублей за оскорбление в мессенджере

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В прокуратуру Томского района обратилась местная жительница, которая сообщила, что их с супругом публично оскорбил в мессенджере неизвестный мужчина. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В ходе проведенной проверки было установлено, что в октябре прошлого года 53-летний мужчина в одном из мессенджеров в группу садоводческого товарищества отправил голосовое сообщение, в котором оскорбил группу лиц, в том числе и семейную пару.

После проверки в отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении статье "Оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в отношении нескольких лиц".

Суд назначил виновному административный штраф в размере 5000 рублей.