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Общество14 января 2022 3:18

Томичи ищут свидетелей аварии с участием экипажа ДПС

ДТП произошло еще в конце декабря
Ксения Высотина
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В Томске продолжают искать очевидцев аварии на перекрестке пр. Ленина - ул.Беленца. ДТП произошло еще в конце декабря, такая информация появилась в томском telegram-канале «Регион-70».

«Продолжаем искать очевидцев, свидетелей, а также видеоматериалы (помимо тех, что есть в интернете) по ДТП, произошедшему 30.12.2021 на перекрёстке пр. Ленина - ул.Беленца, с участием экипажа ДПС», - говорится в сообщении.

На видео видно, как машины в два ряда начинают движение на зеленый свет светофора с ул. Беленца на пр. Ленина. По Ленина движется экипаж ДПС с сигнальными огнями, после происходит жесткое столкновение автомобилей.

Добавим, что очевидцев просят позвонить по телефонам+79527550940.