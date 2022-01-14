Томичи ищут свидетелей аварии с участием экипажа ДПС

В Томске продолжают искать очевидцев аварии на перекрестке пр. Ленина - ул.Беленца. ДТП произошло еще в конце декабря, такая информация появилась в томском telegram-канале «Регион-70».

«Продолжаем искать очевидцев, свидетелей, а также видеоматериалы (помимо тех, что есть в интернете) по ДТП, произошедшему 30.12.2021 на перекрёстке пр. Ленина - ул.Беленца, с участием экипажа ДПС», - говорится в сообщении.

На видео видно, как машины в два ряда начинают движение на зеленый свет светофора с ул. Беленца на пр. Ленина. По Ленина движется экипаж ДПС с сигнальными огнями, после происходит жесткое столкновение автомобилей.

Добавим, что очевидцев просят позвонить по телефонам+79527550940.