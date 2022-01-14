В Томске в Академгородке системы водоснабжения работают в штатном режиме

Томичи проживающие в районе Академгородка могут обратиться с вопросами по холодному водоснабжению по телефону: 90-50-90 и городской «Оперативно-дежурной службы» по 005. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Томске в мкр. Академгородок системы водоснабжения работают в штатном режиме. 10 января были завершены работы по переключению микрорайона на центральное водоснабжение, сообщает пресс-служба мэрии города.

- 10 и 11 января в районную администрацию от жителей Академгородка поступило несколько обращений, касающихся мутности и непрозрачности воды. Вчера были замечания от жителей мкр. Наука на напор воды. Все замечания мы оперативно передаем ресурсоснабжающей организации для отладки режимов, - рассказала глава администрации Советского района Оксана Рубцова.

В администрации города рассказали, что за минувшие сутки от жильцов не поступали сообщения, касающегося качества питьевой воды. Отмечается, что специалисты продолжат проводить мониторинг качества предоставления этого ресурса.

Добавим, что томичи проживающие в районе Академгородка могут обратиться с вопросами по холодному водоснабжению по телефону: 90-50-90 и городской «Оперативно-дежурной службы» по 005.