В Томской области в 2021 году уменьшилась рождаемость и повысилась смертность

В прошлом году умерло 15 378 человек, это на 7,6% больше, чем в 2020 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области за прошлый год вновь упала рождаемость и повысилась смертность. За 2021 год умерло на 1091 людей больше, чем за 2020, такая информация появилась исходя из данных опубликованных Департаментом ЗАГС.

По данным из ведомства уточняется, что в прошлом году умерло 15 378 человек, это на 7,6% больше, чем в 2020 году. По сравнению с последним допандеймийным годом смертность увеличилась примерно на 20%.

Что касается рождаемости, то она снизилась на 13,3%. В 2021 году в регионе родилось – 8 673 человека, а в 2020 году – 10 009.