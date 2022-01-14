В Томске ученые придумали, как при помощи медицинских масок очищать воду

Химики Томского политехнического университета разработали новый материал, который эффективно очищает воду от нефтепродуктов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске химики ТПУ придумали, как очищать воду при помощи медицинских масок. Ученые разработали новый материал, который эффективно очищает воду от нефтепродуктов, сообщает пресс-служба университета.

«Химики Томского политехнического университета разработали новый материал, который эффективно очищает воду от нефтепродуктов. В его основе — полимерные медицинские отходы: медицинские маски и больничные простыни», - говорится в сообщении.

В пресс-службе вуза рассказали, что по словам специалистов, волокнистая структура маски и простыней открывает новые возможности их повторного использования для ликвидации нефтяных разливов.

Как пояснил доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Постников, ткань будет расстилаться на нефтяной разлив и убираться механическим способом, забирая с собой все нефтяные загрязнения и оставляя чистую воду.

Отмечается, что на данном этапе томские ученые вместе с французскими коллегами из Университета Лилля приступают к исследованию.