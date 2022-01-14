До минус 19 градусов ожидается в Томске 14 января

Днем температура воздуха составит до -17...-19°С. Фото: Мария АНАНОВА

В Томске в пятницу будет морозно, но существенных осадков не ожидается. Столбики термометров опустятся до -19 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Томске 14 января существенных осадков не прогнозируется, ветер будет дуть южный до 1-6 м/c. Днем температура воздуха составит до -17...-19°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области ветер южный до 11 м/с, небольшой снег, местами изморозь. Температура воздуха днем будет на уровне - 15...-20°С.