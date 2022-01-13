Увеличение платежей за отопление в «ТомскРТС» объяснили холодным декабрем в 2021 году

Фото: Густаво Зырянов

Отопительный период в 2021 году был на 19 дней больше, чем годом ранее. Из-за этого в декабре жители Томска увидели большие начисления, сообщили в пресс-службе "ТомскРТС".

В четверг томичи массово возмутились квитанциями от "ТомскРТС" за декабрь, в которых, по их словам, в сравнении с ноябрем почти в два раза выросла плата.

Как уточнили в компании, в сравнении с 2020 годом в 2021 году было на 19 дней отопительного периода больше. В 2021 году горячими батареи в квартирах томичей были 234 дня, а в 2020 году - 215. Этот факт отразился в квитанциях томичей, так как за декабрь было проведено доначисление в результате корректировки с 1/12 на факт потребления по итогам года.

Также повиляло и то, что в 2021 было на 2,1 градуса холоднее, чем в 2020 году. Это повлекло за собой повышенный расход тепловой энергии для отопления.