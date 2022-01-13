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Общество13 января 2022 12:37

Томский ДСК построит Южные Ворота-II на 385 га сельхозземель

Часть этой земли принадлежит ТДСК с 2018 года
Источник:kp.ru
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Фото: Густаво Зырянов

Фото: Густаво Зырянов

В Томском районе большинство депутатов поддержали изменение назначения сельхозземель вблизи Зональной станции. Это позволит ТДСК начать возводить микрорайон Южные Ворота-II, сообщили в пресс-службе администрации Томского района.

По словам председателя комитета архитектуры и территориального развития администрации Томского района Алексея Крутова, вопрос транспортной доступности нового микрорайона рассмотрят, когда будут разрабатывать документы по планировке территории - на третьем этапе изменений.

Из документов, опубликованных на сайте администрации Томской области следует, что строительство развернется на участке в 385 га под Томском. Часть этой земли принадлежит ТДСК с 2018 года и находится рядом с "Южными Воротами", которые ТДСК возвела ранее.