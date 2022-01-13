Экс-сотрудник «Томскавтодор» задержан за получение полумилионной взятки за победу в аукционе

Фото: Густаво Зырянов

Бывший сотрудник ОГКУ «Томскавтодор» подозревается в получении взятки в крупном размере. Мужчина взял 500 000 рублей за организацию победы определенной организации в аукционе, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Томской области.

По предварительной информации, в 2019 году подозреваемый при помощи посредника получил взятку в сумме 500 тысяч рублей от директора коммерческой организации за помощь в победе этой компании в аукционе на подготовку техзадания на выполнение работ по обеспечению безопасности моста через реку Томь. По результатам аукциона эта организация одержала победу и между ней и ОГКУ «Томскавтодор» был заключен контракт на сумму 5 миллионов рублей.

Мужчине предъявлено обвинение, в данный момент он находится под стражей.

Следователи совместно с сотрудниками УФСБ Томской области продолжают сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.