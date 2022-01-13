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Общество13 января 2022 9:09

Жителей Томска предупреждают о загрязненном воздухе 13 и 14 января

В этот период времени томичам рекомендуется пить больше жидкости
Источник:kp.ru
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Предприятиям Томска с объектами I, II, III категории негативного воздействия на окружающую среду необходимо уменьшить выбросы 13 и 14 января для защиты жителей

Предприятиям Томска с объектами I, II, III категории негативного воздействия на окружающую среду необходимо уменьшить выбросы 13 и 14 января для защиты жителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске в четверг и в пятницу ожидаются неблагоприятные метеорологические условия 1 степени опасности. В этот период времени томичам рекомендуется пить больше жидкости, сообщили в мэрии Томска.

По информации Томского ЦГМС, с 13:00 четверга, 13 января, до 13:00 пятницы, 14 января, в городе ожидается краткосрочное сочетание метеорологических факторов, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

В это время жителя Томска рекомендуется пить как можно больше минеральной щелочной воды или кисломолочной продукции.

Предприятиям Томска с объектами I, II, III категории негативного воздействия на окружающую среду необходимо уменьшить выбросы 13 и 14 января для защиты жителей при изменении состояния атмосферного воздуха.