В Томске в 2021 году перед предпринимателями погашена задолженность публичных заказчиков в размере 276 млн рублей

По каждому нарушению принимаются исчерпывающие меры прокурорского реагирования, проблемные вопросы обсуждаются на заседаниях межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимателей. Фото: Олег Укладов

В Томске после вмешательства прокуратуры в 2021 году перед предпринимателями погашена задолженность публичных заказчиков в размере 276 млн рублей. К административной ответственности были привлечены более 30 должностных лиц, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По результатам рассмотрения принятых в 2021 году мер реагирования государственными и муниципальными заказчиками хозяйствующим субъектам выплачено свыше 276 млн», - говорится в сообщении.

Прокуратура региона на постоянной основе осуществляет надзор за соблюдением публичными заказчиками законов при приемке выполненных работ и оплате государственных и муниципальных контрактов. Уточняется, что по каждому нарушению принимаются исчерпывающие меры прокурорского реагирования, проблемные вопросы обсуждаются на заседаниях межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав предпринимателей.

Таким образом, за прошлый год перед предпринимателями была погашена задолженность публичных заказчиков в размере 276 млн рублей. Отмечается, что к административной ответственности были привлечены более 30 должностных лиц, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.