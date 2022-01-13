Жители Томска за 2021 год выписали почти 180 тысяч журналов и газет

Ежегодно 13 января отмечается день российской печати. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске за 2021 год местные жители выписали почти 180 тысяч журналов и газет. Горожане оформили их через отделение «Почты России», сообщает пресс-служба областной администрации.

«По итогам подписных кампаний 2021 года самым читающим районом Томской области стал Тегульдетский район. Здесь на тысячу жителей выписано 413 газет и журналов. На второй строчке — Каргасокский район (338). Замыкает тройку лидеров Зырянский район — 325 подписок», - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что самыми популярными газетами среди томчей стали городские и районными, на втором месте - областные издания и на третьем месте — федеральные.

Отмечается, что жители Томской области могут оформить подписку на любимые издания на разный период времени (на один или несколько месяцев) через почтальона на дому, в почтовом отделении и дистанционно из любой точки мира — на сайте или в мобильном приложении Почты России.

Добавим, что ежегодно 13 января отмечается день российской печати.