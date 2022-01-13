Томская ФАС установила сговор при передаче муниципальной земли в аренду в Парабельском районе

Все виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томская федеральная антимонопольная служба установила сговор при передаче муниципальной земли в аренду в Парабельском районе. Все виновные лица будут привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба регионального ФАС.

«30 декабря 2021 г. комиссия антимонопольного органа признала Администрацию Парабельского района и ООО «СИТЭК» нарушителями статьи 16 Закона о защите конкуренции», - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что нарушения, которые обнаружила ФАС, были допущены с мая 2019 по июль 2020 года. В этот период по результатам торгов договора аренды земельного участка были заключены на условиях, которые не соответствовали аукционной документации и закону РФ. Также в последствии был изменен вид разрешенного использования и категории земли, кроме этого, был не расторгнут договор аренды и не проведены новые торги на землю с измененными категорией и видом разрешенного использования и в заключении сторонами дополнительного соглашения к договору аренды без соразмерного изменения платы за аренду.

В 2019 году администрацией Парабельского района был опубликован аукцион на право аренды 28,9 тысячи квадратных метров земли в Новосельцевском сельском поселении, где разрешалось размещение водных объектов. В ведомстве утонили, что размер арендной платы предлагался 59,5 тысячи рублей ежегодно, что составляло 50 % от кадастровой стоимости земли.

В ходе разбирательства ФАС выяснила, что на аукцион поступила только одна заявка от компании «СИТЭК». Именно она летом 2019 года и заключила договор с администрацией сроком до июля 2024 года.

Уточняется, что в данном случае договор мог быть заключен лишь на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а изменять договор в части изменения видов разрешенного использования нельзя. Помимо этого, арендатор земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, не имеет преимущественного права на заключение договора аренды такого участка на новый срок без проведения торгов.

«Вопреки аукционной документации и требованиям законодательства в договор аренды с компанией включены условия о возможности изменения вида разрешенного использования и категории земель, о праве арендодателя в одностороннем порядке изменять размер арендной платы при изменении кадастровой стоимости земельного участка с периодичностью не более 1 раза в год», - добавляют в ФАСе.

В ведомстве пояснили, что изменения были внесены из-за перевода земельного участка из состава категории земель сельхозназначения в состав земель промышленности. В результате изменения категории земель и вида разрешенного использования кадастровая стоимость земельного участка возросла более чем в 4 раза, выяснила ФАС.

В связи с этим должна была вырасти и арендная плата, но этого не произошло. Поэтому в действиях администрации Парабельского района и «СИТЭК» ФАС усмотрела угрозу ограничения конкуренции.

Все виновные лица будут привлечены к административной ответственности.