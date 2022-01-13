Жители Томска могут проверить легальность такси с помощью приложения

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Томичи смогут проверить легальность такси в режиме онлайн. Для этого нужно лишь скачать специальное приложение или зайти на сайты, сообщает пресс-служба городской администрации.

Чтобы проверить легальности такси томичи могут посетить сайты проверкатакси70.рф и checktaxi70.ru или скачать приложение с таким же названием. Оно доступно для пользователей смартфонов на платформах iOS и Android.

Чтобы начать проверку, необходимо написать в строку поиска регистрационный номер автомобиля такси, после чего появится информация о наличии либо отсутствии у таксиста разрешения. Если такого разрешения нет, томичи могу оставить жалобу в Комитет по лицензированию Томской области.

С помощью нового сервиса стало возможным контролировать безопасность пассажирских перевозок, а также проверить все автомобили, которым разрешено оказывать услуги такси на территории Томской области.

Кроме этого, при помощи сервиса можно узнать, чем отличаются легальные и нелегальные перевозчики, а также список законных требований к легковым такси.