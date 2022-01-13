Жителю Асино грозит до 5 лет тюрьмы за попытку поджога жилого дома

Мужчина выбежал и самостоятельно потушил возгорание, а после вызвал сотрудников полиции. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томской области 39-летнему жителю Асино грозит 5 лет тюрьмы за попытку поджога жилого дома. Владелец дома самостоятельно ликвидировал возгорание и позвонил в полицию, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«В дежурную часть России «Асиновский» поступило сообщение от жителя одного из частных домов по пер. Станционному в г. Асино о возгорании», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что житель дома в ночное время суток заметил, как у него горит фасадная панель. Мужчина выбежал и самостоятельно потушил возгорание, а после вызвал сотрудников полиции. Когда приехали стражи порядка, они нашли стеклянную бутылку объемом 0,5 литра с остатками горючего вещества внутри, а также фрагменты древесины и материи.

Позже в ходе розыскных мероприятий полицейские задержали местного 39-летнего жителя, который сознался в содеянном. Сейчас в отношении поджигателя возбудили уголовное дело, ему грозит до 5 лет тюрьмы.