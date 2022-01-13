В Томске «Дом за рубль» на ул. Никитина нашел арендодателя

Дом на Никитина, 2а, построен в 1860 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске двухэтажный «Дом за рубль» на ул. Никитина, 2а, нашел своего арендодателя. Им займется компания ООО «Томмегатрон», сообщает пресс-служба мэрии города.

«По информации комитета по сохранению исторического наследия города Томска, восстановлением дома по ул. Никитина, 2а займется ООО «Томмегатрон»», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что компания была единственным участником аукциона по аренде двухэтажного дома. Мэрия заключит с ООО «Томмегатрон» договор аренды по начальной стоимости торгов.

Уточняется, что дом на Никитина, 2а, построен в 1860 году и является объектом культурного наследия регионального значения. На данный момент его жильцы расселены, а самой постройке требуется ремонт. Также добавляется, что ы 1909 году к деревянному дому пристроили каменный дом купца Ивана Житкова.

Добавим, что на данный момент в рамках проекта «Дом за рубль» в работе находится 32 объекта, завершено шесть.

Также напомним, что ранее «КП-Томск» сообщала, как в 2022 году на торги «Дом за рубль» будут выставлены около 20 домов.