В Томской области мужчину осудят за избиение таксиста

Уголовное дело передано для рассмотрения мировому судье судебного участка Парабельского судебного района Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Парабельском районе Томской области местного жителя обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Мужчина избил таксиста из-за того, что он нагрубил его девушке, которая работает диспетчером, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2021 года между диспетчером и водителем такси произошел конфликт из-за того, что таксист отказывался работать в выходной день.

Уже дома девушка рассказала о конфликте сожителю. На следующий день мужчина пришел к водителю и избил его кулаком по лицу.

Уголовное дело передано для рассмотрения мировому судье судебного участка Парабельского судебного района.