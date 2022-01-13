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Общество13 января 2022 5:55

В Томской области мужчину осудят за избиение таксиста

Мужчина избил таксиста из-за того, что он нагрубил его девушке, которая работает диспетчером
Источник:kp.ru
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Уголовное дело передано для рассмотрения мировому судье судебного участка Парабельского судебного района

Уголовное дело передано для рассмотрения мировому судье судебного участка Парабельского судебного района

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Парабельском районе Томской области местного жителя обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Мужчина избил таксиста из-за того, что он нагрубил его девушке, которая работает диспетчером, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в ноябре 2021 года между диспетчером и водителем такси произошел конфликт из-за того, что таксист отказывался работать в выходной день.

Уже дома девушка рассказала о конфликте сожителю. На следующий день мужчина пришел к водителю и избил его кулаком по лицу.

Уголовное дело передано для рассмотрения мировому судье судебного участка Парабельского судебного района.