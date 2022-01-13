После ареста автосервиса томский предприниматель оплатил более 1,5 млн рублей долга городу

Мужчина владеет помещением, в котором оказывает услуги автосервиса, а также продает запчасти. Фото: Алексей ФОКИН

В Томске местный предприниматель оплатил более 1,5 млн рублей долга за аренду муниципального имущества после того, как судебные приставы арестовали его автосервиса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

«Индивидуальный предприниматель задолжал за аренду имущества администрации города Томска 1,5 млн рублей, еще 100 тыс. рублей составил исполнительский сбор в бюджет РФ за неисполнение судебного решения в добровольный срок», - говорится в сообщении.

Судебные приставы рассказали, что мужчина владеет помещением, в котором оказывает услуги автосервиса, а также продает запчасти. Также в его собственности есть легковой автомобиль и несколько прицепов.

Из-за того, что должник не торопился оплачивать аренду, сумму которую он задолжал планировалось взыскать посредством ареста и последующей реализации его имущества. Помещение автосервиса было оценено в 5 млн рублей. После того, как мужчине сообщили об аресте, он в течение дня погасил свою задолженность.