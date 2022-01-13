Синоптики дали прогноз погоды на Крещение в Томске

Фото: Владислав Пирогов

В Томске в среду, 19 января, ожидается похолодание и небольшой снег. Днем столбики термометров опустятся до -18 градусов, сообщила корреспонденту КП-Томск начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

В ночь на Крещение температура в Томске составит -8...-10°С с последующим понижением температуры в течение дня. Днем ожидается около - 16...- 18°С, возможен снег. В первой половине дня будет дуть небольшой ветер до 4-9 м/с местами с порывами до 14 м/c.

В Томской области ночью и днем температура воздуха ожидается - 8...-13°С, местами до -17...-22°С. При этом прогнозируется небольшой снег.

Синоптик добавила, что одинаковой погоды на Крещение никогда не бывает.

Напомним, что в прошлом году в Томске в ночь на Крещение температура опустилась до -21...-23 °С, днем до -17...-19°.