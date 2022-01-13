Житель Томской области потерял 15 000 рублей при попытке купить гирю в интернете

Молодой человек хотел купить спортивную гирю в интернете, но попал на мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в полицию обратился 20-летний местный житель, который заявил о хищении у него денег. Молодой человек хотел купить спортивную гирю в интернете, но попал на мошенников, сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

В конце декабря 2021 года житель Колпашевского района решил купить спортивную гирю. Подходящий спортинвентарь он нашел на одном из популярных сайтов с объявлениями в интернете. Мужчина позвонил по номеру, указанному в объявлении, где ему рассказали, что в наличии есть 2 гири весом 48 и 40 килограмм.

После обсуждения всех условий сделки томич перевел на указанные ему номера банковских карт более 15 000 рублей, однако товар он так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».