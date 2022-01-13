Томич напал на незнакомую женщину в лифте

Женщине удалось вытолкнуть нападавшего из кабины лифта, однако он сдернул с ее уха золотую серьгу стоимостью более 4 тысячи рублей и убежал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местный 23-летний житель обвиняется в нападении на женщину. Мужчина угрожал ей в лифте разбитым горлышком от стеклянной бутылки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратура Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего безработного жителя Томского района. Он обвиняется в совершении разбоя», - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, мужчина зашел в лифт вместе с 35-летней женщиной. После того как лифт поднялся на 6 этаж, обвиняемый перегородил ей выход, достал горлышко от стеклянной бутылки, и, направляя его в область шеи женщины, угрожал причинением вреда.

Женщине удалось вытолкнуть нападавшего из кабины лифта, однако он сдернул с ее уха золотую серьгу стоимостью более 4 тысячи рублей и убежал.

Уголовное дело передано направлено в суд на рассмотрение.