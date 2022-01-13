Жители села под Томском возмутились уменьшением порций в школьной столовой

Теперь вместо 80 рублей порция стоит 45, при этом существенно сократился и ее объем Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Малиновка Томского района местные жители возмутились уменьшением стоимости обедов в школьной столовой. Теперь вместо 80 рублей порция стоит 45, при этом существенно сократился и ее объем.

Сообщение недовольных этой новостью сельчан появилось в томских соцсетях, сообщает АиФ-Томск. В нем говорится, что в школьной столовой существенно сократили порции, поэтому детям желательно иметь карманные деньги "на случай если проголодаются".

Как рассказали в Управлении образования Томского района, раньше на обеды в школах выделялось больше денег из-за того, что тратились излишки 2021 года, которые образовались после пропусков школьниками уроков по причине пандемиии коронавируса.

На сегодняшний день стоимость порции составляет 45 рублей, как и везде.

Отмечается, что рацион питания в меню не изменился, увеличен был только объем порции. При этом родители школьников были проинформированы о том, что эта мера временная мера еще в сентябре.