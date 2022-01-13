В Томске из офиса «Единой России» эвакуировали около 25 человек из-за сообщения о минировании

В Томске утром в четверг, 13 января, из офиса «Единой России» на улице Ленина эвакуировали людей из-за сообщения о минировании. Информация об этом появилась в одном из томских пабликов.

«Очень много спецслужб на Ленина у офиса "Единой России", видимо, заминировали», - говорится в описании к видео.

В комментариях пользователи подтверждают информацию.

В УМВД по Томской области корреспонденту "КП-Томск" сообщили, что на данный момент информация и подробности уточняются.

Сотрудница офиса "Единой России" рассказала, что из здания было эвакуировано около 20-25 человек. Само сообщение о минировании было обнаружено сегодня утром на электронной почте, однако само предупреждение было отправлено вчера вечером. Она также уточнила, что сейчас на месте работают сотрудники полиции и осматривают здание.

Добавим, что в апреле 2021 года в офис «Единой России» уже поступало сообщение о минировании.