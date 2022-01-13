В 2022 году в Томской области тарифы на комуслуги вырастут до 8 %

В Томской области тарифы на коммунальные услуги вырастут от 4,9% до 8%. Фото: Александр ГЛУЗ

В Томской области тарифы на коммунальные услуги вырастут от 4,9% до 8%. Рост произойдет с 1 июля 2022 года, об этом говорится в постановлении губернатора региона.

Согласно документу, оплата отопления по централизованной системе теплоснабжения 2 246,93 рубля за гигакалорию. Водоснабжение поднимется до 56 рублей за кубометр. Тариф на водоотведение в Томске с июля составит 39 рублей за кубометр. Электричество вырастит до 4 рублей за киловатт-час.

Также отмечается, что жители сельских домов, которые оборудованы стационарными электроплитами и электроотопительными установками, будут платить почти 3 рубля за киловатт-час.

Вывоз мусора с июля будет стоить 245 рублей за куб. метр. Томичи, которые живут в многоквартирных домах Томска и Томского района, с 1 июля 2022 года каждый месяц будут платить за мусор 60 рублей.