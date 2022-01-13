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Общество13 января 2022 1:57

В Томске в промпарке построят завод по переработке дикоросов

Компания вложит в объект не менее 100 млн рублей
Ксения Высотина
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«Алфавит здоровья» занимается переработкой кедрового ореха с 2016 года.

«Алфавит здоровья» занимается переработкой кедрового ореха с 2016 года.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый резидент томского промпарка построит завод по переработке дикоросов. Компания вложит в объект не менее 100 млн рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

«На территорию Березовой площадки промышленного парка «Томск» зашел новый резидент — компания «Алфавит здоровья»», - говорится в сообщении.

Как прокомментировал руководитель компании Анатолий Линник, «Алфавит здоровья» по максимуму использует сырье. Ядро кедрового ореха направляется для производства кондитерских, кулинарных изделий и кедрового масла. Он также добавил, что шрот, который остается после отжима, применяется в качестве вкусовой добавки и обогатителя микроэлементами и витаминами, а скорлупа является компонентом для бальзамов и настоек.

В обладминистрации рассказали, что в строительство зданий и приобретение высокотехнологичного оборудования для нового завода, который разместится на территории промпарка «Томск», компания вложит не менее 100 млн рублей. Число сотрудников увеличится на 12 человек.

Добавим, что «Алфавит здоровья» занимается переработкой кедрового ореха с 2016 года.