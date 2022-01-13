В Томске 19-летний парень ответит в суде за езду с поддельными правами

Уголовное дело передано для рассмотрения в Ленинский районный суд Томска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 19-летний местный житель обвиняется в приобретении и использовании заведомо поддельного водительского удостоверения. Парень купил права через интернет, сообщили в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Следствием установлено, что в мае 2021 года молодой человек решил не тратить время на обучение и сдачу экзаменов для получения прав, а решил купить их. Томич нашел в интернете объявление, в котором предлагалось купить водительское удостоверение без прохождения обучения.

Парень воспользовался этим предложением и купил поддельные права на свое имя, после чего стал ездить на принадлежащем ему автомобиле.

В октябре 2021 мужчину для проверки документов остановил экипаж ГИБДД, которые установили, что права поддельные.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Ленинский районный суд Томска.