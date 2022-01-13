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Общество13 января 2022 1:26

В Томске 13 января ожидается двадцатиградусный мороз

Ветер ожидается юго-западный до 2-7 м/с
Ксения Высотина
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Температура воздуха днем будет на уровне - 16...-21°С, местами до - 26°С.

Температура воздуха днем будет на уровне - 16...-21°С, местами до - 26°С.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске в четверг будет морозно, но существенных осадков не ожидается. Столбики термометров опустятся до -20 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Томске 13 января существенных осадков не прогнозируется, ветер будет дуть юго-западный до 2-7 м/c. Днем температура воздуха составит до -18...-20°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области ветер западный до 12 м/с, небольшой снег, местами изморозь. Температура воздуха днем будет на уровне - 16...-21°С, местами до - 26°С.