В Томске 13 января ожидается двадцатиградусный мороз

Температура воздуха днем будет на уровне - 16...-21°С, местами до - 26°С. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске в четверг будет морозно, но существенных осадков не ожидается. Столбики термометров опустятся до -20 градусов, сообщили в региональном гидрометцентре.

В Томске 13 января существенных осадков не прогнозируется, ветер будет дуть юго-западный до 2-7 м/c. Днем температура воздуха составит до -18...-20°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области ветер западный до 12 м/с, небольшой снег, местами изморозь. Температура воздуха днем будет на уровне - 16...-21°С, местами до - 26°С.