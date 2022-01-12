В Томске сотрудник полиции случайно выстрелил из табельного пистолета в окно жилого дома

Полицейский заступил на суточное дежурство и в какой-то момент начал убирать в кобуру заряженный пистолет Фото: Василий Вахрин

В Томске в полицию поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе по улице 79-й Гвардейской дивизии повредили балконное окно и дверь. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Томской области.

В ведомстве установили, что в конце декабря прошлого года сотрудник ОМВД России по Ленинскому району города Томска непроизвольно выстрелил из табельного оружия и повредил местной жительнице окно и дверь.

По информации Telegram-канала Baza, полицейский заступил на суточное дежурство и в какой-то момент начал убирать в кобуру заряженный пистолет. В это время оружие непроизвольно выстрелило и пуля попала в окно жилого дома.

Мужчина попытался найти гильзу, однако не смог. После этого он заменил израсходованный патрон на такой же.

Полицейский сдал оружие, но 5 января в полицию обратилась женщина, которая сообщила о странном отверстии в окне на балконе. В полиции подтвердили повреждения стеклопакетов окна, а через время стали известны и причины.

Как уточнили в УМВД по Томской области, по данному факту начата служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствие с законодательством.