Стал известен прогноз погоды на Старый Новый год в Томске

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В Томске в ночь на 14 января столбики термометров опустятся до -25 градусов. В Томской области температура воздуха ожидается около -23 градусов, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томской области в пятницу, 14 января, днем прогнозируется -13...-18 градусов, ночью похолодает до -18...-23 градусов. При этом возможен снег.

В Томске на Старый Новый год днем ожидается около -16...-18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -23...-25 градусов. Существенных осадков в Томске не ожидается.