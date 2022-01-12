Эксперт дала советы матери, у которой муж забрал трехлетнюю дочь в Томске

По словам эксперта, в России похищение ребенка одним из родителей не всегда считается преступлением Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Специалист неправительственной организации «Защитники детства» дала несколько ценных советов матери, у которой бывший муж забрал трехлетнюю девочку. Об этом сообщает МК-Томск.

Напомним, в понедельник в полицию Томска поступило сообщение о пропаже 3-летней девочки. Выяснилось, что ее забрал отец. Позже мужчина вышел на связь и сообщил, что планирует увезти дочку в Симферополь.

Эксперт неправительственной организации «Защитники детства» Наталья Голубкова рассказала, что сама попала в такую же ситуацию: бывший муж Натальи выкрал их общего сына и не позволяет им общаться.

В первую очередь Наталья отметила, что в подобной ситуации необходимо сразу же обращаться в полицию и вести переговоры с отцом ребенка. Постановление суда об определении местожительства ребенка облегчит заключение обращения в полицию.

Однако не стоит рассчитывать только на полицию. По словам эксперта, в России похищение ребенка одним из родителей не всегда считается преступлением.

Наталья отметила, что необходимо обратиться к региональному уполномоченному по правам ребенка, который подключит органы опеки и будет контролировать всю ситуацию.

«Уполномоченный по правам ребенка может участвовать в качестве третьей стороны в судах, инициировать запросы в правоохранительные органы, у нас был опыт работы с очень активными и эффективными уполномоченными в Туле и Санкт-Петербурге», объяснила Наталья.

Помимо этого, можно попросить направить запрос в правоохранительные органы и иные инстанции у областных депутатов.

«Только обращаться нужно без эмоций, излагать только факты, предупреждает Наталья. Привести судебное решение, в котором местожительства ребенка определено с матерью, копию заявления в правоохранительные органы» - уточнила эксперт.

Если ребенок пропал, а родитель не причастен к пропаже, то можно попросить помочь волонтеров отряда «Лиза Алерт».