Сотрудницу фирмы в Северске осудят за оформление фиктивных документов для въезда в город

В Северске 54-летняя местная жительница ответит в суде за коммерческий подкуп Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северске 54-летняя местная жительница ответит в суде за коммерческий подкуп. Женщина предоставляла фиктивные документы о трудоустройстве для дальнейшего оформления пропуска для въезда в закрытый город, сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что в 2018 и 2019 годах жительница Северска работала в коммерческой организации и предоставляла фиктивные документы о трудоустройстве, на основании которых в последствии были оформлены пропуска для въезда на территорию закрытого города.

Всего женщина получила 28 тысяч рублей от пяти человек.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Советский районный суд г. Томска.