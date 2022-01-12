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Общество12 января 2022 10:21

Сотрудницу фирмы в Северске осудят за оформление фиктивных документов для въезда в город

Всего женщина получила 28 тысяч рублей от пяти человек
Источник:kp.ru
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В Северске 54-летняя местная жительница ответит в суде за коммерческий подкуп

В Северске 54-летняя местная жительница ответит в суде за коммерческий подкуп

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Северске 54-летняя местная жительница ответит в суде за коммерческий подкуп. Женщина предоставляла фиктивные документы о трудоустройстве для дальнейшего оформления пропуска для въезда в закрытый город, сообщили в прокуратуре Томской области.

Следствием установлено, что в 2018 и 2019 годах жительница Северска работала в коммерческой организации и предоставляла фиктивные документы о трудоустройстве, на основании которых в последствии были оформлены пропуска для въезда на территорию закрытого города.

Всего женщина получила 28 тысяч рублей от пяти человек.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Советский районный суд г. Томска.