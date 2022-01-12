В Томске приставы отыскали алиментщика благодаря его новой супруге

Долгое время найти должника не удавалось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы отыскали жителя Стрежевого, который не платил алименты на содержание ребенка и накопил более 200 тысяч рублей долга. Помогла в этом его новая жена, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Как уточнили в ведомстве, долгое время найти должника не удавалось. Официально трудоустроен он нигде не был, а родственники говорили, что не видели мужчину 4 года. Также на мужчине не числились банковские карты и номера телефонов.

Спустя время приставы установили, что должник может проживать в Омской области и приступили к его поискам в социальных сетях по его фамилии.

Через несколько месяцев в соцсетях появилась женщина с такой же фамилией, как у мужчины. Приставы внимательно посмотрели ее страницу и установили, что это новая жена должника.

В настоящий момент приставы готовят документы для передачи дела в другой регион, так как установлено, что мужчина теперь проживает в деревне под Омском.